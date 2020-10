Dal plasma freddo la nuova tecnica per sanificare ambienti e oggetti dal Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Una moderna tecnologia al plasma freddo, basata sul fenomeno della ionizzazione, potrebbe aiutare a sanificare luoghi e oggetti. Uno studio condotto dall'équipe del professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova ha dimostrato l'efficacia del plasma freddo nell'eliminare il Covid-19. La soluzione e' adottata da Jonix, azienda padovana che opera nel settore soluzioni per la pulizia dell'aria negli ambienti chiusi. I test svolti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell'ateneo padovano hanno portato al risultato che il plasma freddo ha “un'efficace attività antivirale nei confronti di SARS-CoV-2, con un abbattimento della carica virale ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Una moderna tecnologia al, basata sul fenomeno della ionizzazione, potrebbe aiutare aluoghi e. Uno studio condotto dall'équipe del professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova ha dimostrato l'efficacia delnell'eliminare il-19. La soluzione e' adottata da Jonix, azienda padovana che opera nel settore soluzioni per la pulizia dell'aria neglichiusi. I test svolti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell'ateneo padovano hanno portato al risultato che ilha “un'efficace attività antivirale nei confronti di SARS-CoV-2, con un abbattimento della carica virale ...

