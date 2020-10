Dal Cile: infortunio muscolare per Sanchez, rischia il derby (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo quanto riferisce ADN deportes, l’intervento subito da Alexis Sanchez nella partita tra Cile e Colombia rischia di costare caro al giocatore dell’Inter: un infortunio muscolare, che potrebbe fargli saltare il derby col Milan e la partita di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. L’attaccante sarà valutato dai nerazzurri. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo quanto riferisce ADN deportes, l’intervento subito da Alexisnella partita trae Colombiadi costare caro al giocatore dell’Inter: un, che potrebbe fargli saltare ilcol Milan e la partita di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. L’attaccante sarà valutato dai nerazzurri. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

