Da quale famiglia viene | perché tendo ad escluderlo | la Santanchè vuota il sacco | doppia bomba su Giletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Candidato sindaco di Roma oppure no? Si parla di Massimo, rincorso da molteplici voci negli ultimi giorni. Se ne parla a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove è ospite insieme a Daniela;. E la pitonessa di Fratelli d'Italiachiamata a dire la sua: sarebbe un buon nome, quello del candidato di Non è l'arena? "sicuramente potrebbe essere un ottimo candidato. Non sono d'accordo con lui quando dice che sia una debolezza della politica cercare nomi della società civile. Io lo trovo anzi un atto di coraggio, sicuramente: fare l'amministratore e soprattutto a Roma non è certo una passeggiata. Ma è giusto che la politica si guardi intorno", premette. Dunque, la; si spende in una considerazione sulle ...