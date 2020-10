Da lunedì alla Pisana consiglio in modalità mista, Covid non ferma lavori (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – La seconda ondata di contagi da Covid 19 porta l’assemblea regionale del Lazio a sperimentare una nuova modalita’ di riunione. Per la prima volta, lunedi’ alle 10 l’aula sara’ convocata in modalita’ mista: alla Pisana ci saranno 14 componenti, gli altri 37 parteciperanno ai lavori da casa. Nella sala Etruschi, che la scorsa settimana e’ stata allestita con 16 schermi e due maxischermi nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, siederanno il presidente, Mauro Buschini, un vicepresidente, due consiglieri segretari, un assessore, un componente degli uffici e fino a un massimo di dieci consiglieri. Tutti lavoreranno su documenti in pdf, un primo passo in vista della digitalizzazione del fascicolo d’aula (con contestuale eliminazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – La seconda ondata di contagi da19 porta l’assemblea regionale del Lazio a sperimentare una nuova modalita’ di riunione. Per la prima volta, lunedi’ alle 10 l’aula sara’ convocata in modalita’ci saranno 14 componenti, gli altri 37 parteciperanno aida casa. Nella sala Etruschi, che la scorsa settimana e’ stata allestita con 16 schermi e due maxischermi nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, siederanno il presidente, Mauro Buschini, un vicepresidente, due consiglieri segretari, un assessore, un componente degli uffici e fino a un massimo di dieci consiglieri. Tutti lavoreranno su documenti in pdf, un primo passo in vista della digitalizzazione del fascicolo d’aula (con contestuale eliminazione ...

