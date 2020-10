Crotone-Juventus in tv, Sky o Dazn: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la gara non disputata contro il Napoli, la Juventus di Andrea Pirlo si prepara a scendere in campo per la seconda trasferta stagionale a Crotone nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Sono solo quattro i punti conquistanti da Ronaldo e compagni nelle prime due gare disputate (3-0 rifilato alla Sampdoria e il prezioso pareggio con la Roma all’Olimpico). Ancora nessun punto invece per i calabresi neopromossi in Serie A che hanno perso tutti i primi tre incontri diventando la peggior difesa della competizione con dieci gol subiti. Appuntamento da non perdere sabato 17 ottobre alle ore 20:45. Il match verrà trasmesso in diretta da Dazn e sarà visibile anche sul canale Dazn1 ((numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la gara non disputata contro il Napoli, ladi Andrea Pirlo si prepara a scendere in campo per la seconda trasferta stagionale anell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Sono solo quattro i punti conquistanti da Ronaldo e compagni nelle prime due gare disputate (3-0 rifilato alla Sampdoria e il prezioso pareggio con la Roma all’Olimpico). Ancora nessun punto invece per i calabresi neopromossi in Serie A che hanno perso tutti i primi tre incontri diventando la peggior difesa della competizione con dieci gol subiti. Appuntamento da non perdere sabato 17 ottobre alle ore 20:45. Il match verrà trasmesso indae sarà visibile anche sul1 ((numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un ...

