Crisanti | Il tracciamento dei casi non ha funzionato Il 95% degli infetti è in giro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Intervistato da 'La Stampa' il microbiologo Andrea dell'Imperial College di Londra Andreaspiega come il contact tracing non abbiaper fermare la circolazione del virus: 'Con oltre ...

globalistIT : - Terry43887542 : RT @ilriformista: #LockdownaNatale, #Crisanti rincara la dose: “Resettare il sistema, tracciamento fuori controllo” - Rog_2 : RT @ilriformista: #LockdownaNatale, #Crisanti rincara la dose: “Resettare il sistema, tracciamento fuori controllo” - ilriformista : #LockdownaNatale, #Crisanti rincara la dose: “Resettare il sistema, tracciamento fuori controllo” - ilpanich : @gpaolo_c Sono pessimista come te, ma Crisanti continua a parlare di Natale (così almeno dicono). Però: o stanno pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti tracciamento

L'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato non ha escluso un nuovo lockdown se la curva dei contagi da coronavirus dovesse continuare a salire.ormai il tracciamento italiano è fuori controllo, è al collasso. In Italia in questo momento è inesistente. E' la Caporetto della prima linea difensiva", ribadisce Crisanti dalle colonne dei due ...