Covid19, nuova vittima tra gli assi dello sport: Federica Pellegrini positiva (Di giovedì 15 ottobre 2020) La campionessa di nuoto ha rivelato la sua positività al coronavirus, ammettendo di essere stata davvero male nel momento in cui ha scoperto la cosa. Federica Pellegrini (GettyImages)La campionessa italiana e mondiale di nuoto Federica Pellegrini, ha annunciato attraverso una storia Instagram, la sua positività al coronavirus. Dopo i casi di Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi, in pochissimi giorni sono già tre gli assi dello sport risultati positivi al virus. E' affranta la Pellegrini, ha la faccia di chi ha ricevuto una notizia che davvero non pensava di ricevere, e poi c'è il volto provato forse dallo sconforto del momento, visibile, evidente. Racconta delle difficoltà mentre era in ...

