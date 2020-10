Covid, Ricciardi: 'Ci aspettano mesi durissimi, 7 armi per non arrivare a 16.000 casi al giorno' (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Ci aspettano mesi difficilissimi' , dice il consigliere del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Cidifficilissimi' , dice il consigliere del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'...

rtl1025 : ?? 'Rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra due mesi, quando arriverà l'influenza, di avere… - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: a novembre rischiamo 16mila casi al giorno #coronavirus - TgLa7 : #Covid: #Ricciardi, a novembre rischiamo 16.000 casi al giorno - husqvy510 : RT @TELADOIOLANIUS: V'immaginate perquisizioni in casa del Ministro della Salute #Speranza e di #Ricciardi per cattiva gestione del #Covid1… - ezio14199935 : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… -