Covid, poveri giovani: criticati e offesi da politici e adulti, avranno il vaccino per ultimi: solo nel 2022 (Di giovedì 15 ottobre 2020) criticati, derisi, accusati di essere i nuovi untori, i giovani di tutto il mondo rischiano di essere i più penalizzati dalle politiche di prevenzione del Covid. “Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino al 2022 per accedere al vaccino”, ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2 “la priorità la avranno gli operatori sanitari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via”. Tutto questo anche a causa di ripetuti stop nella sperimentazione dei vaccini. Il vaccino ai giovani? Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020), derisi, accusati di essere i nuovi untori, idi tutto il mondo rischiano di essere i più penalizzati dalle politiche di prevenzione del. “Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino alper accedere al”, ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2 “la priorità lagli operatori sanitari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via”. Tutto questo anche a causa di ripetuti stop nella sperimentazione dei vaccini. Ilai? Il ...

