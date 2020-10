Covid | Oms | i giovani potrebbero aspettare fino al 2022 per il vaccino | Fontana | scelta su nuove misure a breve

HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - TgLa7 : #Covid, Oms: immunità di gregge possibile solo con vaccino - infoitsalute : Covid, l'Oms: «Niente vaccinazione di massa, i giovani dovranno aspettare fino al 2022» - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - occhio_notizie : #Vaccino #anti-Covid, Oms: 'I #giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che non sarà possibile una ...Il vaccino covid verrà somministrato a step: prima medici e infermieri, poi gli anziani. Per l'Oms i giovani dovranno aspettare fino al 2022. Il mondo è fermo, bloccato dalla pandemia di coronavirus ...