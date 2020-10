Covid, nuovo decesso al San Pio: morto un 84enne di Cervinara (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid fa un’altra vittima. All’ospedale San Pio di Benevento, nel tardo pomeriggio di ieri, è morto un 84enne di Cervinara che domenica scorsa era stato ricoverato in gravi condizioni per patologie pregresse. Il paziente dopo essere stato sottoposto al tampone è risultato positivo al Covid, ma il suo quadro clinico era già compromesso. “Con dispiacere abbiamo appreso la notizia del decesso di un nostro concittadino”, scrive sui social il sindaco Caterina Lengua. “Cervinara tutta si stringe alla famiglia duramente provata per la perdita dell’anziano congiunto. Nel contempo, – prosegue il primo cittadino di Cervinara – registriamo che per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlfa un’altra vittima. All’ospedale San Pio di Benevento, nel tardo pomeriggio di ieri, èundiche domenica scorsa era stato ricoverato in gravi condizioni per patologie pregresse. Il paziente dopo essere stato sottoposto al tampone è risultato positivo al, ma il suo quadro clinico era già compromesso. “Con dispiacere abbiamo appreso la notizia deldi un nostro concittadino”, scrive sui social il sindaco Caterina Lengua. “tutta si stringe alla famiglia duramente provata per la perdita dell’anziano congiunto. Nel contempo, – prosegue il primo cittadino di– registriamo che per ...

