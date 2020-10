Covid | l’evidenza scientifica guida le decisioni politiche Ma che fine fa la libertà?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In una pandemia, per qualsiasi governo il problema più grande è combinare le evidenze scientifiche con le rilevanze sociali: 1) le prime sono verità spesso di natura statistica, quindi dis-confermabili; 2) le seconde sono verità di natura sociale con un grado di complessità, di variabilità e di contingenza altissimo. Ricordo che l’operazione di armonizzare le “evidenze” con le “rilevanze” si chiama “compossibilità” che è il modo attraverso il quale in una qualsiasi relazione A/B si rimuovono tutte le contraddizioni possibili. Quando in una pandemia le contraddizioni tra scienza (evidenze) e società (rilevanze) non sono rimosse, allora sono guai. E’ in questo clima pandemico, dove di certo le contraddizioni non mancano, che ha visto la luce il mio ultimo libro L’evidenza ...