Covid, l’epidemiologo Vespignani: «In vista 5-6 mesi molto duri, ma il lockdown si può e si deve evitare» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parla uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale che insegna alla Northeastern University di Boston: «Se ci si dovesse arrivare, qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali» Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parla uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale che insegna alla Northeastern University di Boston: «Se ci si dovesse arrivare, qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali»

WRicciardi : Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» - StefanoSamma7 : RT @WRicciardi: Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» - Lgiova66 : RT @WRicciardi: Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» - FaustaSlanzi : RT @WRicciardi: Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» - franco_sala : RT @WRicciardi: Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemiologo Covid in Italia, Bonanni: «Possiamo fermare la corsa del virus, siamo ancora in tempo» Corriere della Sera