Covid, l'epidemiologo Vespignani: "Ci aspettano 5-6 mesi molto duri, ma il lockdown si deve evitare. Se ci si dovesse arrivare, qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali"

"Ci aspettano 5-6 mesi molto duri, ma il lockdown si può e si deve evitare": lo afferma l'epidemiologo Alessandro Vespignani, direttore del Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems alla Northeastern University di Boston, commentando l'evoluzione dell'epidemia di Covid in Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, l'esperto ha dichiarato che "non è un certo una sorpresa" che il virus abbia ripreso a ...

