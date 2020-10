Covid, la Gran Bretagna decide: quarantena di 14 giorni per chi arriva dall’Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Gran Bretagna annuncia nuove strette per limitare l’arrivo di eventuali contagi dall’estero. All’interno di queste nuove misure, un provvedimento che riguarda l’Italia: è stato predisposto l’obbligo di quarantena di 14 giorni per chi arriva nel Regno Unito partendo dall’Italia. La notizia della stretta riguardante le misure di contenimento del virus arriva proprio a causa … L'articolo Covid, la Gran Bretagna decide: quarantena di 14 giorni per chi arriva dall’Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laannuncia nuove strette per limitare l’arrivo di eventuali contagi dall’estero. All’interno di queste nuove misure, un provvedimento che riguarda l’Italia: è stato predisposto l’obbligo didi 14per chinel Regno Unito partendo dall’Italia. La notizia della stretta riguardante le misure di contenimento del virusproprio a causa … L'articolo, ladi 14per chidall’Italia proviene da www.meteoweek.com.

La Campania "chiude" le scuole per Covid. Niente lezioni in presenza nelle primarie e ... dell'unità di crisi - misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di ...

