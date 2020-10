Covid Italia, bollettino oggi: 8.804 nuovi casi, 83 morti. Europa, l'Italia diventa «arancione» (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 15 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.804 (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 15 ottobre 2020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.804 (ieri 7.332). Iraddoppiano in un solo giorno da 43 a 83....

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - MinisteroSalute : ?? #COVID__19 - La situazione in Italia al 14 ottobre: - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - RaffaBlandino : E quindi devo anche farmi la quarantena di 14 giorni se rientro in UK. Considerando che il landlord mi ha anche sfr… -