Covid Italia, bollettino oggi 15 ottobre 2020: 8.804 nuovi casi, 83 morti. Lombardia +2.067. Boom Piemonte (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 15 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.804 (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 15. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.804 (ieri 7.332). Iraddoppiano in un solo giorno da 43 a 83....

MinisteroSalute : ?? #COVID__19 - La situazione in Italia al 14 ottobre: - ZZiliani : Peccato non ci sia Zavoli. A intervistare #Ronaldo nel suo personale giro d’Europa. - Cristiano, lei è scappato dal… - ZZiliani : All'arrivo a Caselle #Ronaldo fa finalmente chiarezza. - Perchè è volato in Italia pur avendo il Covid? - Perchè mi… - irenelasagna : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… - folucar : RT @ultimoranet: ?? Incremento giornaliero dei morti per covid negli ultimi 2 mesi in Italia. Grafico di -