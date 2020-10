Covid, in Francia oltre 30mila casi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto questa sera che 30.621 persone sono risultate positive al test nel paese nelle ultime 24 ore. Nello stesso lasso di tempo, 88 persone sono morte in ospedale in Francia per Covid-19, hanno reso noto le stesse fonti, che fanno salire il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 33.125. Da ieri inoltre, secondo le autorità sanitarie, 207 persone sono state ricoverate, mentre sono emersi 130 nuovi focolai. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto questa sera che 30.621 persone sono risultate positive al test nel paese24 ore. Nello stesso lasso di tempo, 88 persone sono morte in ospedale inper-19, hanno reso noto le stesse fonti, che fanno salire il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 33.125. Da ieri in, secondo le autorità sanitarie, 207 persone sono state ricoverate, mentre sono emersi 130 nuovi focolai. Powered by WPeMatico

Agenzia_Ansa : #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 2… - MediasetTgcom24 : Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia - TgLa7 : ??#Covid record in #Francia: più di 30 mila casi in 24 ore - meribia51 : RT @AlessandroCere7: Il ministro francese #Darmanin afferma che 12.000 poliziotti faranno rispettare il coprifuoco da sabato. #Francia #Cov… - Giulia07738572 : Covid, in Francia oltre 30mila casi sani (asintomatici/portatori sani) in 24 ore! -