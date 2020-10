Covid, il primario Pan (ospedale Cremona): “Con questo trend situazione preoccupante, virus ora è più facilmente trasmissibile” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “La situazione di oggi in questo ospedale è cambiata, avevamo 4 malati quattordici giorni fa, ora 19. Si è quintuplicato il numero di degenti”, così, il direttore dell’Unità operativa delle Malattie Infettive dell’ospedale di Cremona, Angelo Pan, commenta l’incremento di casi di positività al coronavirus. “Se i balzi ogni giorno sono questi siamo in una situazione preoccupante“, aggiunge Pan, sottolineando che comunque, almeno a Cremona, le persone “si comportano bene, ma è perché tutti hanno avuto almeno un morto in famiglia”. “Il virus è meno violento? No – specifica Pan – il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ladi oggi inè cambiata, avevamo 4 malati quattordici giorni fa, ora 19. Si è quintuplicato il numero di degenti”, così, il direttore dell’Unità operativa delle Malattie Infettive dell’di, Angelo Pan, commenta l’incremento di casi di positività al corona. “Se i balzi ogni giorno sono questi siamo in una“, aggiunge Pan, sottolineando che comunque, almeno a, le persone “si comportano bene, ma è perché tutti hanno avuto almeno un morto in famiglia”. “Ilè meno violento? No – specifica Pan – il ...

HuffPostItalia : '6 giorni al lavoro con i sintomi covid': primario indagato per epidemia colposa a Belluno - clikservernet : Covid, il primario Pan (ospedale Cremona): “Con questo trend situazione preoccupante, virus ora è più facilmente tr… - Noovyis : (Covid, il primario Pan (ospedale Cremona): “Con questo trend situazione preoccupante, virus ora è più facilmente t… - Sanson538 : Aosta, a processo primario che in quarantena Covid operò una paziente. 'Era l'unico che poteva salvarla'.… - backinthegood : #COVID__19 A Bergamo, 121mila abitanti, c'è un paziente in terapia intensiva e uno in subintensiva ?? -