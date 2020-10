Covid, il plasma freddo elimina il virus: lo certifica il team del professor Crisanti (Di giovedì 15 ottobre 2020) È una moderna tecnologia al plasma freddo, basata sul fenomeno della ionizzazione, ad abbattere il Coronavirus. Uno studio condotto dall’équipe del professor Andrea Crisanti dell’Università di Padova ha dimostrato l’efficacia del plasma freddo nell’eliminare il Covid-19. Una soluzione adottata da Jonix, azienda che opera nel settore soluzioni per la pulizia dell’aria negli ambienti chiusi. Una conferma autorevole, che arriva da persone e un’istituzione, l’Ateneo patavino, in prima linea nella lotta alla pandemia, con risultati considerati ottimi dalla comunità scientifica a livello globale. Test accurati svolti al Dipartimento di Medicina Molecolare, durati ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) È una moderna tecnologia al, basata sul fenomeno della ionizzazione, ad abbattere il Corona. Uno studio condotto dall’équipe delAndreadell’Università di Padova ha dimostrato l’efficacia delnell’re il-19. Una soluzione adottata da Jonix, azienda che opera nel settore soluzioni per la pulizia dell’aria negli ambienti chiusi. Una conferma autorevole, che arriva da persone e un’istituzione, l’Ateneo patavino, in prima linea nella lotta alla pandemia, con risultati considerati ottimi dalla comunità scientifica a livello globale. Test accurati svolti al Dipartimento di Medicina Molecolare, durati ...

