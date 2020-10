Covid, il mondo rischia “catastrofe educativa”. 10 milioni di bimbi rimarranno senza istruzione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Una «catastrofe educativa». Tra i tanti effetti sociali devastanti creati a livello globale dalla pandemia potrebbe esserci anche questo. Lo sostiene Papa Francesco che ha parlato in un videomessaggio ai partecipanti al Global Compact on Education. «Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, si parla di “catastrofe educativa” di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa». Non era mai successo nella storia dell’umanità che un’intera generazione di bambini a livello globale interrompesse la propria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Una «catastrofe educativa». Tra i tanti effetti sociali devastanti creati a livello globale dalla pandemia potrebbe esserci anche questo. Lo sostiene Papa Francesco che ha parlato in un videomessaggio ai partecipanti al Global Compact on Education. «Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, si parla di “catastrofe educativa” di fronte ai circa diecidi bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa». Non era mai successo nella storia dell’umanità che un’intera generazione di bambini a livello globale interrompesse la propria ...

