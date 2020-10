Covid, il ministero dell'Istruzione: 'Contagiati 5.793 studenti, pari allo 0,080%' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministero dell'Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti Contagiati sono pari allo 0,080%, 5.793 casi di positività,, per il personale docente la percentuale è dello 0,133% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilcomunica che, alla data del 10 ottobre, glisono0,, 5.793 casi di positività,, per il personale docente la percentuale èo 0,133% ...

Sono i numeri di Immuni, la App di tracciamento dei contagi da Sars-CoV2, aggiornati al 12 ottobre dal ministero della Salute ... “potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19”, ...

Coronavirus: Bei, versato a Italia 1 mld a tasso zero per sanità

Ministero della Sanità e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. L'importo del Loan - spiegano alla Bei - rappresenta uno tra i maggiori prestiti finora concessi con una singola operazione ...

