Covid, il governo voleva davvero mandare la polizia a casa degli italiani. Ecco la prova (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non solo i vicini spioni. Per controllare quante persone ciascuno ospita in casa propria il governo voleva davvero impiegare le forze dell’ordine. A richiamare l’esecutivo a più miti propositi e al rispetto della Costituzione sulle norme anti Covid sarebbe stato proprio il capo della polizia, Franco Gabrielli, chiarendo che l’ipotesi era impraticabile. Per diversi motivi. Le spaccature nel governo per il nuovo Dpcm A rivelare il retroscena è stato Il Riformista, citando una nota di Gabrielli in risposta al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che aveva richiesto un parere sulla volontà espressa in particolare dai ministri Pd, Roberto Speranza e Dario Franceschini. Ma la ricostruzione del Riformista su quanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non solo i vicini spioni. Per controllare quante persone ciascuno ospita inpropria ilimpiegare le forze dell’ordine. A richiamare l’esecutivo a più miti propositi e al rispetto della Costituzione sulle norme antisarebbe stato proprio il capo della, Franco Gabrielli, chiarendo che l’ipotesi era impraticabile. Per diversi motivi. Le spaccature nelper il nuovo Dpcm A rivelare il retroscena è stato Il Riformista, citando una nota di Gabrielli in risposta al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che aveva richiesto un parere sulla volontà espressa in particolare dai ministri Pd, Roberto Speranza e Dario Franceschini. Ma la ricostruzione del Riformista su quanto ...

Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund spronando a mettere… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - LegaSalvini : COVID, #SALVINI A GOVERNO: DA SOLI NON SI VA DA NESSUNA PARTE - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: Covid, Bertolaso dà un’altra lezione al governo. Crosetto: «Qualcuno dovrebbe chiedergli scusa» - ravanin58 : RT @ConteZero76: Sul COVID il governo è già passato dall' 'abbiamo vinto per merito di tutti' all' 'avete perso per colpa vostra' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid e Dpcm, il governo non esclude il lockdown di Natale. Trasporti, più controlli Il Messaggero Coronavirus Covid-19: Chiese Nord Europa, forti limitazioni alle funzioni religiose. Mosca, arcivescovo Pezzi positivo

Tornano le restrizioni anche per le chiese, mentre il virus corre per l'Europa. È sceso a 20 il numero massimo di partecipanti ammessi alle celebrazioni nella cattedrale di Cristo Re a Reikiavik (Isla ...

Emergenza Covid, la Francia apre un fascicolo: perquisizione a casa del ministro della Salute

È quanto emerge da informazioni di BFM-TV, secondo cui questa procedura si "iscrive nel quadro di un fascicolo giudiziario sulla gestione della crisi legata al coronavirus" da parte del governo france ...

Tornano le restrizioni anche per le chiese, mentre il virus corre per l'Europa. È sceso a 20 il numero massimo di partecipanti ammessi alle celebrazioni nella cattedrale di Cristo Re a Reikiavik (Isla ...È quanto emerge da informazioni di BFM-TV, secondo cui questa procedura si "iscrive nel quadro di un fascicolo giudiziario sulla gestione della crisi legata al coronavirus" da parte del governo france ...