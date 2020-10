Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il virus corre, e ieri il numero dei contagi è salito a 7.332 contro i 5.901 del giorno precedente. Il dato non può che preoccupare, visto che è stato superato anche il picco... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il virus corre, e ieri il numero deiè salito a 7.332 contro i 5.901 del giorno precedente. Il dato non può che preoccupare, visto che è stato superato anche il picco...

Agenzia_Ansa : #Covid, l'app #Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settima… - Agenzia_Ansa : Balzo dei contagi #Covid in Italia: in un solo giorno +3.678. Le vittime sono 31 #ANSA - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - infoitinterno : Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia - positanonews : Covid-19, il balzo dei contagi: 7.332 in Italia. Mai così tanti tra le #news -

Ultime Notizie dalla rete : Covid balzo Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia Il Messaggero Bennett, l’ex ministro onnipresente che insidia Netanyahu

ha permesso alla sua formazione di balzare nei sondaggi: dagli attuali 3 risicati seggi in parlamento a 23, mentre il Likud scenderebbe da 36 a 26. «Ha identificato il vuoto politico nella gestione ...

Com’è nato il poster di Lucca Comics & Games 2020. Intervista a Recchioni e Vietina

Il poster di Lucca Comics & Games di quest’anno, diversamente dal solito, non è uno solo: sono decine, anzi centinaia. Pensato più come un template che come un’immagine definita, in modo da stimolare ...

ha permesso alla sua formazione di balzare nei sondaggi: dagli attuali 3 risicati seggi in parlamento a 23, mentre il Likud scenderebbe da 36 a 26. «Ha identificato il vuoto politico nella gestione ...Il poster di Lucca Comics & Games di quest’anno, diversamente dal solito, non è uno solo: sono decine, anzi centinaia. Pensato più come un template che come un’immagine definita, in modo da stimolare ...