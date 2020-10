Covid | i dati dei contagi a scuola I presidi | “Invece di pensare alla Dad | si pensi ai trasporti”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 ottobre 2020)data del 10 0ttobre itra gli studenti erano pari allo 0,080%; quelli tra gli insegnanti allo 0,133%. In termini assoluti si parla rispettivamente di 5.793 e 1020 casi di positività. La percentuale sale allo 0,139% per il personale non docente, pari a 283 casi. A rendere noto l’andamento delnellaitaliana è stato il ministero dell’Istruzione, che oggi ha divulgato il resoconto del monitoraggio, condotto in collaborazione con i dirigenti scolastici e l’Istituto superiore di sanità. L’analisi deiDunque, sebbene gli ultimi giorni di impennata deisiano esclusi dai, la, al centro in queste ore di un acceso ...