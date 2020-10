Covid, Galli su La7: “Il tempo di scherzare è finito. Sì a lavoro da casa e a didattica a distanza nelle scuole superiori. Azzolina ci ripensi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “E’ evidente che il tempo di scherzare è francamente finito, se non vogliamo percorrere il tracciato purtroppo già segnato dalle esperienze di francesi, di inglesi, di spagnoli e di belgi. Il tempo per fare qualcosa è oggi, non è domani o dopo. Alcune cose non possiamo permettercele più“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) da Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a proposito dell’impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Galli spiega che va ridotto il sovraffollamento nei trasporti: “Naturalmente non mi potevo aspettare che in una estate cambiassero i trasporti, afflitti dalle note carenze per i pendolari, in particolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “E’ evidente che ildiè francamente, se non vogliamo percorrere il tracciato purtroppo già segnato dalle esperienze di francesi, di inglesi, di spagnoli e di belgi. Ilper fare qualcosa è oggi, non è domani o dopo. Alcune cose non possiamo permettercele più“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) da Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a proposito dell’impennata dei contagi da coronavirus in Italia.spiega che va ridotto il sovraffollamento nei trasporti: “Naturalmente non mi potevo aspettare che in una estate cambiassero i trasporti, afflitti dalle note carenze per i pendolari, in particolare ...

Corriere : Milano ha paura. Galli: «Poco tempo per invertire la rotta, sugli ospedali pressione già molto forte» - Agenzia_Ansa : 'Valuto che ci rimangono quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza'. Così il res… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - LuciaLaVita1 : RT @nonfaretardi: Un pensiero a tutti medici, che stanno già affrontando l'incubo. Covid a Milano, il professor Galli: 'Poco tempo per in… - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il tempo di scherzare è finito. Sì a lavoro da casa e a didattica a distanza nelle scuole sup… -