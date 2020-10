Covid, è piena emergenza: 8.804 nuovi casi, 83 morti, balzo dei ricoveri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dati bruttissimi e di questo passo raggoiungeremo Francia, Spagna e Regno Unito: sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dati bruttissimi e di questo passo raggoiungeremo Francia, Spagna e Regno Unito: sono 8.804 idi coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della ...

