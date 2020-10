Covid, dove pensiamo avvengano i maggiori contagi e dove invece sono davvero (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il dato dell’Istituto Superiore di Sanità è chiaro, ma gli italiani non sembrano crederci. Gli esperti dicono che il 77,6% dei contagi da Covid si verifica in ambito domestico quindi con familiari e amici. Secondo un sondaggio invece gli italiani considerano i mezzi di trasporto pubblici e il supermercato molto più pericolosi delle riunioni di famiglia, considerate pericolose solo dal 2,9% degli intervistati nella ricerca fatta da Confindustria Dispositivi Medici e riportata da Repubblica. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il dato dell’Istituto Superiore di Sanità è chiaro, ma gli italiani non sembrano crederci. Gli esperti dicono che il 77,6% dei contagi da Covid si verifica in ambito domestico quindi con familiari e amici. Secondo un sondaggio invece gli italiani considerano i mezzi di trasporto pubblici e il supermercato molto più pericolosi delle riunioni di famiglia, considerate pericolose solo dal 2,9% degli intervistati nella ricerca fatta da Confindustria Dispositivi Medici e riportata da Repubblica.

dove i contagi sono altissimi". Lo afferma il governatore Alberto Cirio, ricordando ai microfoni di Radio Capital che gli aeroporti "di Torino e di Roma sono stati i primi in Italia ad allestire la ...

L'emergenza coronavirus è tornata a picchiare con violenza in tempi rapidissimi. In Italia, la seconda ondata cresce. E terrorizza.

