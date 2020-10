Covid, da Halloween a Capodanno le feste spaventano le famiglie (Di giovedì 15 ottobre 2020) il ponte dell'8 dicembre e poi , e la Befana. La road map delle feste mette paura. Alle famiglie, ai virologi e forse al Governo stesso. Si entra nel periodo più duro, per due ragioni: il ritorno del ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) il ponte dell'8 dicembre e poi , e la Befana. La road map dellemette paura. Alle, ai virologi e forse al Governo stesso. Si entra nel periodo più duro, per due ragioni: il ritorno del ...

Halloween, il ponte dell'8 dicembre e poi Natale, Capodanno e la Befana. La road map delle feste mette paura. Alle famiglie, ai virologi e forse al Governo stesso. Si entra nel periodo ...

Si entra nel periodo più duro, per due ragioni: il ritorno del freddo con la seconda ondata Covid già partita e i ponti delle feste, che storicamente coincidono con viaggi e assembramenti. A partire ...

