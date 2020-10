Covid Campania, scuole chiuse fino al 30 ottobre e stop a feste per i matrimoni. Nuova ordinanza di De Lucanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Campania "chiude" le scuole per Covid. Niente lezioni in presenza nelle primarie e secondarie da domani fino al 30 ottobre. Si tratta di una delle misure antiCovid contenute... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) La"chiude" leper. Niente lezioni in presenza nelle primarie e secondarie da domanial 30. Si tratta di una delle misure anticontenute...

TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - Maria15112786 : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre, l'ordinanza di De Luca - mister_ricci : RT @TgLa7: ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi circoli, stop… -