Covid, Campania per la prima volta sopra mille casi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Napoli, 15 ott. (Adnkronos) - Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 13.780 tamponi. Entrambi i dati rappresentano il valore più alto registrato in Campania in un solo giorno, in particolare è la prima volta che il dato dei nuovi positivi supera quota mille. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che dei 1.127 nuovi casi solo 72 risultano essere sintomatici, mentre 1.055 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 21.772, mentre sono 723.005 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 9 i nuovi decessi legati al coronavirus: l'unità di crisi regionale sottolinea che si tratta di deceduti negli ultimi 5 giorni ma ...

