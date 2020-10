Covid, all’ospedale Betania di Napoli accesso limitato per i prossimi 15 giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In Ospedale solo pazienti. L’aumento considerevole dei contagi da Covid-19 nella Regione Campania ha spinto la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli a chiudere la struttura agli accessi a soggetti esterni, diversi dai pazienti, per i prossimi 15 giorni a partire da oggi, nonché a sospendere l’attività del bar interno e il servizio di cappellania, allo scopo di garantire la massima sicurezza del personale e dei pazienti. Per le prossime due settimane, salvo proroghe successive, l’accesso all’ospedale già inibito ai familiari dei pazienti, non sarà consentito anche a consulenti, fornitori, rappresentanti e informatori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– In Ospedale solo pazienti. L’aumento considerevole dei contagi da-19 nella Regione Campania ha spinto la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Evangelicodia chiudere la struttura agli accessi a soggetti esterni, diversi dai pazienti, per i15a partire da oggi, nonché a sospendere l’attività del bar interno e il servizio di cappellania, allo scopo di garantire la massima sicurezza del personale e dei pazienti. Per le prossime due settimane, salvo proroghe successive, l’all’ospedale già inibito ai familiari dei pazienti, non sarà consentito anche a consulenti, fornitori, rappresentanti e informatori ...

