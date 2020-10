Covid, allarme contagi a Napoli: il report (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Crescono i contagi da Covid nel capoluogo campano, degli 818 nuovi casi registrati in Campania nelle ultime 24 ore, 255 sono solo a Napoli. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 160 (14 in terapia intensiva) mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.995. Dai grafici del contagio in città, elaborati dalla task force del Comune di Napoli e dall’Unità di Statistica medica dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, emergono quattro macro aree in base all’incremento dei casi registrati. La “Zona Verde”, o area fredda, che comprende le Municipalità V (Vomero, Arenella, 314 casi) e la decima Municipalità (Bagnoli, Fuorigrotta, 296 casi) si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Crescono idanel capoluogo campano, degli 818 nuovi casi registrati in Campania nelle ultime 24 ore, 255 sono solo a. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 160 (14 in terapia intensiva) mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.995. Dai grafici delo in città, elaborati dalla task force del Comune die dall’Unità di Statistica medica dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, emergono quattro macro aree in base all’incremento dei casi registrati. La “Zona Verde”, o area fredda, che comprende le Municipalità V (Vomero, Arenella, 314 casi) e la decima Municipalità (Bagnoli, Fuorigrotta, 296 casi) si ...

