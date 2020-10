Covid a valanga, sindaco: "Siamo a rischio lockdown". E firma la stretta mascherine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Senza tregua. Il Covid non allenta la morsa, non concede neanche quelle pause che nei primi mesi dell'epidemia aprivano spiragli a sorpresa. Anche ieri 78 casi, record in provincia e record per la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Senza tregua. Ilnon allenta la morsa, non concede neanche quelle pause che nei primi mesi dell'epidemia aprivano spiragli a sorpresa. Anche ieri 78 casi, record in provincia e record per la ...

Per di più ricordiamoci che non esiste solo il Covid ma i bambini si ammalano anche di altre patologie, quindi le visite vanno fatte». Per arginare la valanga di richieste di appuntamenti e ...

Montesano e Salvini, “Febbre da cavalli” contro il Covid

La strana coppia manifesta senza mascherina: l’attore fermato dalla polizia Roma - Che Enrico Montesano potesse arrivare a tanto non ce lo aspettavamo. Passi il legittimo e civile dubbio sull’utilità ...

Per di più ricordiamoci che non esiste solo il Covid ma i bambini si ammalano anche di altre patologie, quindi le visite vanno fatte». Per arginare la valanga di richieste di appuntamenti e ...