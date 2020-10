Covid: 8 milioni americani ridotti in povertà da maggio (Di giovedì 15 ottobre 2020) NEW YORK, OCT 15 - Negli Stati Uniti 8 milioni di persone sono scivolate in povertà da maggio con la fine degli stimoli all'economia varati dal Congresso. Lo riporta il New York Times citando uno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) NEW YORK, OCT 15 - Negli Stati Uniti 8di persone sono scivolate in povertà dacon la fine degli stimoli all'economia varati dal Congresso. Lo riporta il New York Times citando uno ...

