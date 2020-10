Covid, 8.804 contagi e 83 morti: il bollettino del 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 15 ottobre 2020. È di 99.266 persone attualmente positive (+6.821), 36.372 morti (+83), 245.964 guariti (+1.899), per un totale di 381.602 casi (+8.804), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 99.266 pazienti attualmente positivi, 5.796 sono ricoverati con sintomi (+326), 586 sono in terapia intensiva (+47) e 92.884 sono invece in isolamento domiciliare ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 15, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 152020. È di 99.266 persone attualmente positive (+6.821), 36.372(+83), 245.964 guariti (+1.899), per un totale di 381.602 casi (+8.804), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 99.266 pazienti attualmente positivi, 5.796 sono ricoverati con sintomi (+326), 586 sono in terapia intensiva (+47) e 92.884 sono invece in isolamento domiciliare ...

