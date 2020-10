Covid-19, Ricciardi: “Mesi durissimi, ora rischiamo 16 mila casi al giorno” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid-19, pessimo scenario all’orizzonte. Come infatti riferisce Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ci attendono mesi durissimi con possibili 16 mila contagi al giorno a partire da dicembre” Un’impennata progressiva per arrivare fino a 16 mila contagi al giorno: è questa la drammatica ma realistica previsione di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute … L'articolo Covid-19, Ricciardi: “Mesi durissimi, ora rischiamo 16 mila casi al giorno” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)-19, pessimo scenario all’orizzonte. Come infatti riferisce Walter, consigliere del ministro della Salute, ci attendono mesicon possibili 16contagi al giorno a partire da dicembre” Un’impennata progressiva per arrivare fino a 16contagi al giorno: è questa la drammatica ma realistica previsione di Walter, consigliere del ministro della Salute … L'articolo-19,: “Mesi, ora16al giorno” proviene da .

