Covid-19 | nuovo test di rilevamento rapido per tutti

Il nostro Paese sta registrando una notevole ripresa delle contaminazioni, la soglia di 5.000 test positivi al giorno è stato superata. Ma per gestire al meglio la situazione sanitaria ancora sotto controllo, il governo distribuirà 5 milioni di nuovi test rapidi. testare la popolazione più rapidamente e in numero maggiore è una delle ipotesi che il governo italiano intende applicare per limitare la recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. Non risparmia nessuna delle 20 regioni del Paese. Colpite in particolare Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio. Attualmente, il test molecolare RT-PCR, mediante tampone nasofaringeo, utilizzando un tampone, rimane il più utilizzato negli ospedali e nei drive-in Covid-19 ed è considerato il ...

Il governatore della Regione: "Particolare attenzione su Milano". E sull'Ospedale in Fiera: "E' pronto, ma spero resti una garanzia" ...

Pensioni immuni dal Covid

Il tavolo della riforma delle pensioni tra governo e sindacati, in previsione della scadenza della quota 100, continua a partorire idee e soluzioni.

Il tavolo della riforma delle pensioni tra governo e sindacati, in previsione della scadenza della quota 100, continua a partorire idee e soluzioni.