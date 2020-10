Covid-19, nuovo contagio a Campoli del Monte Taburno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampoli (Bn) – C’è un nuovo positivo al Covid-19 a Campoli del Monte Taburno. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Tommaso Grasso attraverso una nota diffusa nel primo pomeriggio: “Con la comunicazione dell’Asl Benevento 1 giunta stamattina tramite Pec presso gli uffici comunali, ufficializziamo che una nostra concittadina (già in isolamento domiciliare) è risultata positiva al Covid-19. Si invita pertanto tutta la popolazione alla massima prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti Covid-19”. Il primo cittadino ha inoltre pubblicato l’ordinanza numero 15 che specifica che “la concittadina contagiata e i suoi conviventi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – C’è unpositivo al-19 adel. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Tommaso Grasso attraverso una nota diffusa nel primo pomeriggio: “Con la comunicazione dell’Asl Benevento 1 giunta stamattina tramite Pec presso gli uffici comunali, ufficializziamo che una nostra concittadina (già in isolamento domiciliare) è risultata positiva al-19. Si invita pertanto tutta la popolazione alla massima prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-19”. Il primo cittadino ha inoltre pubblicato l’ordinanza numero 15 che specifica che “la concittadina contagiata e i suoi conviventi ...

