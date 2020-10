Covid-19, la Russia approva il suo secondo vaccino: offre immunità per 6 mesi (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Russia ha annunciato di aver approvato il secondo vaccino prodotto dai suoi laboratori entro gennaio sarà prodotto in massa. In tutto il mondo ci sono laboratori in cui si lavora alacremente per assicurarsi che i candidati vaccini siano sicuri per la popolazione. In Italia si attendono i risultati di quello sviluppato a Cambridge con … L'articolo Covid-19, la Russia approva il suo secondo vaccino: offre immunità per 6 mesi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laha annunciato di averto ilprodotto dai suoi laboratori entro gennaio sarà prodotto in massa. In tutto il mondo ci sono laboratori in cui si lavora alacremente per assicurarsi che i candidati vaccini siano sicuri per la popolazione. In Italia si attendono i risultati di quello sviluppato a Cambridge con … L'articolo-19, lail suoimmunità per 6NewNotizie.it.

