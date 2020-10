Covid 19, il vaccino cinese sperimentale sembra funzionare: risposta immunitaria ok (Di venerdì 16 ottobre 2020) I risultati preliminari delle fasi 1 e 2 del vaccino cinese ‘BBIBP-CorV – che utilizza l’intero virus inattivo – sembra funzionare. Il candidato vaccino cinese anti Covid-19 ‘BBIBP-CorV’, ottenuto utilizzando l’intero virus SarsCov2 inattivato, è risultato sicuro ed ha dimostrato di indurre una risposta immunitaria nei volontari sani. Lo dimostrano i risultati preliminari della sperimentazione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) I risultati preliminari delle fasi 1 e 2 del‘BBIBP-CorV – che utilizza l’intero virus inattivo –. Il candidatoanti-19 ‘BBIBP-CorV’, ottenuto utilizzando l’intero virus SarsCov2 inattivato, è risultato sicuro ed ha dimostrato di indurre unanei volontari sani. Lo dimostrano i risultati preliminari della sperimentazione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

