Covid-19, il totale dei casi da Pontecagnano ad Eboli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Sale a 39 il numero dei contagiati a Battipaglia. A darne notizia è la sindaca Cecilia Francese che ha riferito di aver avuto nella notte gli esiti di ulteriori tamponi. Dai risultati sono emerse altre tre persone positive al Covid19 che portano nella cittadina della Piana del Sele a 39 il totale complessivo dei contagiati. Sale a 30 anche il numero dei positivi al Covid registrati nel Comune di Pontecagnano Faiano, dove, nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Lanzara ha annunciato altri due contagi. Ad Eboli dove il numero dei contagiati è di 11 positivi, ci sono buone notizie sul caso dell’alunno della Matteo Ripa: sono tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati sui docenti e gli studenti, che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sale a 39 il numero dei contagiati a Battipaglia. A darne notizia è la sindaca Cecilia Francese che ha riferito di aver avuto nella notte gli esiti di ulteriori tamponi. Dai risultati sono emerse altre tre persone positive al19 che portano nella cittadina della Piana del Sele a 39 ilcomplessivo dei contagiati. Sale a 30 anche il numero dei positivi alregistrati nel Comune diFaiano, dove, nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Lanzara ha annunciato altri due contagi. Addove il numero dei contagiati è di 11 positivi, ci sono buone notizie sul caso dell’alunno della Matteo Ripa: sono tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati sui docenti e gli studenti, che ...

qualcosadiversa : RT @VaeVictis: Se volete farvi un’idea di quanto il SARS-CoV-2 sia un bluff, andate a vedere i dati delle Maldive, dove in totale sono mort… - LucaSucci : RT @VaeVictis: Se volete farvi un’idea di quanto il SARS-CoV-2 sia un bluff, andate a vedere i dati delle Maldive, dove in totale sono mort… - cristianalaz : RT @VaeVictis: Se volete farvi un’idea di quanto il SARS-CoV-2 sia un bluff, andate a vedere i dati delle Maldive, dove in totale sono mort… -