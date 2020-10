Covid-19, Crisanti: “Il 95% degli infetti circola liberamente per l’Italia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Con oltre settemila nuovi casi di positività dovremmo rintracciare e mettere in isolamento domiciliare 140 mila persone. Invece leggo che nelle ultime 24 ore ne sono finite in quarantena appena 1.300. Vuol dire che il 95% di quelle persone potenzialmente infette circola liberamente per il Paese. È la Caporetto della prima linea difensiva”. Lo ha dichiarato il il microbiologo dell’Imperial College di Londra, Andrea Crisanti. “Ormai l’aumento dei casi non lo fermiamo più né con il contact tracing e nemmeno con quello che chiamiamo ‘network testing’. Tanto per capire, il metodo che abbiamo utilizzato a Vo’ Euganeo o al Senato, testando un’intera comunità a rischio di contagio – ha proseguito in un’intervista a La Stampa ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Con oltre settemila nuovi casi di positività dovremmo rintracciare e mettere in isolamento domiciliare 140 mila persone. Invece leggo che nelle ultime 24 ore ne sono finite in quarantena appena 1.300. Vuol dire che il 95% di quelle persone potenzialmente infetteper il Paese. È la Caporetto della prima linea difensiva”. Lo ha dichiarato il il microbiologo dell’Imperial College di Londra, Andrea. “Ormai l’aumento dei casi non lo fermiamo più né con il contact tracing e nemmeno con quello che chiamiamo ‘network testing’. Tanto per capire, il metodo che abbiamo utilizzato a Vo’ Euganeo o al Senato, testando un’intera comunità a rischio di contagio – ha proseguito in un’intervista a La Stampa ...

