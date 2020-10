Covid-19: balzo dei contagi a Pagani, nuovi casi ad Angri e Sapri. A Teggiano positivo il sindaco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid-19: tre casi a Santa Marina, positiva addetta alle pulizie in ospedale a Polla 15 ottobre 2020 Covid-19: sospesa la scuola fino al 30 ottobre, chiusi i circoli e stop all'asporto dopo le 21 e ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 15 ottobre 2020)-19: trea Santa Marina, positiva addetta alle pulizie in ospedale a Polla 15 ottobre 2020-19: sospesa la scuola fino al 30 ottobre, chiusi i circoli e stop all'asporto dopo le 21 e ...

Agenzia_Ansa : #Covid, l'app #Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settima… - Agenzia_Ansa : Balzo dei contagi #Covid in Italia: in un solo giorno +3.678. Le vittime sono 31 #ANSA - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Ossmeteobargone : RT @AnsaLiguria: Covid: in Liguria 432 contagi, 365 su Genova, balzo tamponi. Tre decessi il 13 ottobre e altre due vittime tra ieri e oggi… - infoitinterno : Covid Liguria, ulteriore balzo dei casi: 432, di cui 24 nello Spezzino. Preoccupa Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Covid balzo Covid, balzo in avanti: 315 casi in Puglia, 11 nel Leccese. Lopalco: "Circolazione virale in aumento" TeleRama News De Luca chiude le scuole in Campania. Per il ministro Azzolina è "una decisione gravissima"

La ministra Lucia Azzolina fa un balzo sulla sedia. E’ su tutte le furie ... 0,075% degli studenti è risultato positivo al Covid e di sicuro il virus non è stato contratto in classe. La media ...

Il doppio dei morti di ieri - Ticinonline

I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. Ben 17 Paesi, tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito sono invece interamente c ...

La ministra Lucia Azzolina fa un balzo sulla sedia. E’ su tutte le furie ... 0,075% degli studenti è risultato positivo al Covid e di sicuro il virus non è stato contratto in classe. La media ...I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. Ben 17 Paesi, tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito sono invece interamente c ...