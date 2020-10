Cosa aspettarsi da Scheletri, il nuovo fumetto di Zerocalcare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Zerocalcare cambia ancora. Dopo le sue storie personali e generazionali, il graphic journalism di Kobane Calling e le serie animate come Rebibbia Quarantine, Michele Rech si butta nel pulp con il nuovo Scheletri (288 pagine, 21 euro, per Bao Publishing), in uscita il 15 ottobre. Ecco Cosa ci ha raccontato il fumettista. Tutto parte da un dito Siamo nel 2002. Zerocalcare esce di casa e trova in strada un dito mozzato: chi lo ha lasciato lì? È un messaggio per lui? Un inizio col botto per una storia che ha dei contorni autobiografici. “Il dito l’ho trovato davvero. Non era per strada, ma sul tergicristallo della mia macchina, dentro un pezzo di carta accartocciato“, ci racconta Rech. Così comincia la storia, che vedrà la soluzione del ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020)cambia ancora. Dopo le sue storie personali e generazionali, il graphic journalism di Kobane Calling e le serie animate come Rebibbia Quarantine, Michele Rech si butta nel pulp con il(288 pagine, 21 euro, per Bao Publishing), in uscita il 15 ottobre. Eccoci ha raccontato il fumettista. Tutto parte da un dito Siamo nel 2002.esce di casa e trova in strada un dito mozzato: chi lo ha lasciato lì? È un messaggio per lui? Un inizio col botto per una storia che ha dei contorni autobiografici. “Il dito l’ho trovato davvero. Non era per strada, ma sul tergicristallo della mia macchina, dentro un pezzo di carta accartocciato“, ci racconta Rech. Così comincia la storia, che vedrà la soluzione del ...

