Coronavirus, violano il coprifuoco e la polizia di Berlino ricompensa con 500 euro i delatori? Bufala! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Ci segnalano un volantino attribuito alla polizia di Berlino che starebbe circolando nelle chat di Whatsapp con all’interno uno strano contenuto: verrebbero ricompensati con 500 euro i delatori che segnaleranno alle autorità coloro che violeranno il coprifuoco. Nuove misure per il contrasto del nuovo Coronavirus in Germania? No! Il falso volantino condiviso nelle chat di Whatsapp. Un volantino simile circolava già il primo aprile 2020, come riportato dai colleghi di Mimikama. La stessa polizia di Berlino aveva segnalato il falso attraverso un post Facebook per evitare fraintendimenti. Quella che circola in questi giorni è ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Ci segnalano un volantino attribuito alladiche starebbe circolando nelle chat di Whatsapp con all’interno uno strano contenuto: verrebberoti con 500che segnaleranno alle autorità coloro che violeranno il. Nuove misure per il contrasto del nuovoin Germania? No! Il falso volantino condiviso nelle chat di Whatsapp. Un volantino simile circolava già il primo aprile 2020, come riportato dai colleghi di Mimikama. La stessadiaveva segnalato il falso attraverso un post Facebook per evitare fraintendimenti. Quella che circola in questi giorni è ...

