Coronavirus vaccino | Putin annuncia | ‘Ne abbiamo sviluppato uno nuovo’

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Vladimirsvela alla Russia ed al mondo i grossi progressi fatti in materia di: “In Siberia creato potente siero”. Anche la Russia ha compiuto progressi notevoli in materia di. Lo si apprende stando alle parole del presidente Vladimir, che nel corso di una riunione di gabinetto con diversi suoi … L'articolo‘Neuno nuovo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Johnson & Johnson sospende la sperimentazione per il #vaccino. E' accaduto dopo che uno dei partecipa… - Corriere : Coronavirus, Putin: «Abbiamo un secondo vaccino. Si chiama 'EpiVacCorona'» - cclatwe : @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @Sofiajeanne @La7tv Quando l'IPOCRISIA (e il business cazzeggio) si… - wam_the : Coronavirus, vaccino: tutti quelli in sperimentazione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

I leader, tra cui il premier sloveno, Janez Janša, discuteranno il coordinamento delle misure per prevenire un'ulteriore diffusione dei contagi da coronavirus. In primo piano anche gli sforzi per ...15 ottobre 2020 Una casa farmaceutica cinese la Sinopharm Group Co Ltd gestita direttamente dal governo cinese sta testando due vaccini Covid 19 direttamente su studenti cinesi offrendolo ...