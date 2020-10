Coronavirus | un vaccino ad inizio 2021? Il presidente dell’Aifa assicura | “tra qualche mese avremo buone notizie”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’emergenzasta allarmando l’Italia intera: la seconda ondata di contagi sta preoccupando il popolo italiano, che, insieme al resto del mondo, spera in un. “Tradovremmo averenotizie sul, immagino che per l’delci sara’ finalmente la soluzione finale al problema; ilsconfiggerà la pandemia ne sono sicuro. A meta’ marzo ho interpellato 36 industrie farmaceutiche che operano in Italia e in quell’occasione ho capito che la capacita’ reattiva del tessuto produttivo in questo ambito e’ fortissima. Dobbiamo pensare che fino a febbraio avevamo solo i tamponi, poi sono arrivati i test sierologici, a breve ci ...