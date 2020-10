Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Record di casi in Germania, Merkel vara nuove restrizioni: “Fase molto seria della pandemia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 38 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,30 – Germania, Merkel annuncia nuove restrizioni: “Fase molto seria” ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono più di 38 milioni idifinora accertati nel, con più di un milione di morti registrati dall’iniziopandemia. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, giovedì 15 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,30 –annuncia: “Fase” ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - CarieriF : RT @fanpage: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Conte: “Possibili misure restrittive per le Regioni” - mgdigaetano__ : RT @la_pausapranzo: #Lombardia : più di 1500 casi nelle ultime 24 ore. Sotto-riportati i dati ufficiali. #coronavirus #coronavirus #Corona… -