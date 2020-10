Coronavirus, tre comuni della Valle d’Aosta e altri due in Alto Adige diventano “zona rossa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tornano le zone rosse: il giro di vite anti-contagio porterà forti restrizioni per almeno due settimane in tre comuni della Valle d’Aosta e in altri due dell’Alto Adige. Si tratta per il momento di piccoli centri in cui si sono sviluppati dei focolai. Il provvedimento con cui il governatore della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, dichiarerà le zone rosse arriverà in serata e riguarderà i comuni di Saint-Denis, Chambave e Verrayes. La stessa misura è attesa dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, per i comuni pusteresi di Sesto e Monguelfo. La Valle d’Aosta è la regione d’Italia con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tornano le zone rosse: il giro di vite anti-contagio porterà forti restrizioni per almeno due settimane in tred’Aosta e indue dell’. Si tratta per il momento di piccoli centri in cui si sono sviluppati dei focolai. Il provvedimento con cui il governatoreRegioned’Aosta, Renzo Testolin, dichiarerà le zone rosse arriverà in serata e riguarderà idi Saint-Denis, Chambave e Verrayes. La stessa misura è attesa dal presidenteProvincia di Bolzano, Arno Kompatscher, per ipusteresi di Sesto e Monguelfo. Lad’Aosta è la regione d’Italia con la ...

